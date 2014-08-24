"Парад" военнопленных в Донецке подтверждает, что Украина имеет дело с террористами - польский генерал

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение сегодня высказал бывший руководитель польского службы спецназовцев GROM генерал Роман Полко в эфире TVN24.

”Этот «парад» показывает миру, что в Донецке не имеем дело с какой-то властью, которая хочет нормально функционировать или присоединиться к России, а только с террористами, которых поддерживает РФ. Имеем доказательства этого”, - сказал он, выразив убеждение, что это мероприятие было организовано по указанию из Москвы.

Полко подчеркнул, что нельзя так унижать пленных.

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Генерал заявил, что с таким подходом в будущем можем стать свидетелями, как пророссийские террористы начнут убивать людей в прямом эфире.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 августа, в Донецке, по центральной улице Артема, вдоль площади имени Ленина боевики прогнали колонну украинских военнопленных.

Почти 100 военнопленных с заведенными за спину руками прошли колоннами в сопровождении террористов-конвоиров с автоматами.

Также на площадь им. Ленина боевики свезли несколько сгоревших и поврежденных единиц военной техники - танков, БТРов, пушек, а также систему «Град». По утверждениям боевиков, эта военная техника - это техника украинской армии, которая является трофеем террористов.

На обнародованном в Интернете видео слышно, как присутствующие на улицах люди кричат в адрес пленных: «Фашисты!».