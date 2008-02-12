С резиденции “Межгорье” снята госохрана

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ “О внесении изменения в Указ Президента Украины от 13 января 2006 года №3”.

Текст указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Этим документом в Указ Президента Украины от 13 января 2006 года №3 «О государственной охране важных государственных объектов» внесено изменение, согласно которому слова «государственных резиденций «Залесье» и «Межгорье» заменены словами «государственной резиденции «Залесье».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал 26 декабря УНИАН, Кабинет министров Украины отменил постановление о передаче на баланс НАК «Недра Украины» резиденции "Межигорье", где на то время проживал Виктор ЯНУКОВИЧ.

Об этом на брифинге сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, напомнив, что в начале деятельности нового правительства было дано поручение проанализировать каждое постановление предыдущего правительства на предмет их незаконности. «И мы уже 140 гектаров земли, отменив постановление, вернули государству. Это "Межигорье», - сказала Ю.Тимошенко.