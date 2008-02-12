Ющенко требует от исполнительной власти улучшить расчеты за газ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует улучшить ситуацию с расчетами за природный газ, сообщает пресс-служба главы государства.

“Имеющаяся информация об уровне расчетов за потребленный в январе 2008 года природный газ свидетельствует об их крайне неудовлетворительном состоянии”, - об этом идет речь в письме Президента Украины, направленном премьер-министру, министру топлива и энергетики Украины, министру по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, председателю Совета министров АР Крым, председателям ОГА, председателям Киевской и Севастопольской горгосадминистраций.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что общий уровень оплаты по всем категориям потребителей составил лишь 34,9%, что в 2,5 раза меньше уровня оплат за 2007 год. Предприятиями теплокоммунэнерго оплачено 14,8% стоимости потребленного газа, что у 5,2 раза меньше уровня 2007 года, бюджетными учреждениями – 35,1% (меньше в 3 раза), населением – 64,9% (меньше в 1,5 раза).

Глава государства требует принять исчерпывающие меры для кардинального улучшения ситуации.

«Обязываю по результатам работы в феврале текущего года привести уровень оплаты за потребленный газ к фактической стоимости потребленных объемов», – отмечается в письме Президента.

О выполнении руководители вышеуказанных органов власти должны лично проинформировать Президента до 10 марта 2008 года.