Черновецкого ”портят” за 11 миллионов в месяц
"Все хотят быть мэрами. Ради Бога!"
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что на сегодня нет законных причин для проведения перевыборов мэра столицы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
По словам мэра столицы, ему грустно из-за нестабильной политической ситуации в Украине. По его мнению, люди, которые «подогревают» обстановку в Киеве по поводу перевыборов, не понимают, что они делают.
Говоря о возможности проведения досрочных выборов мэра Киева, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что все это «разговоры и глупости». По данным столичного председателя, на то, чтобы испортить его имидж, недоброжелатели тратят около 11 млн. долларов в месяц.
«Это все хотят быть мэрами. Ради Бога! Но есть правила конституционные», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.