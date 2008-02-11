Черновецкого ”портят” за 11 миллионов в месяц

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что на сегодня нет законных причин для проведения перевыборов мэра столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам мэра столицы, ему грустно из-за нестабильной политической ситуации в Украине. По его мнению, люди, которые «подогревают» обстановку в Киеве по поводу перевыборов, не понимают, что они делают.

Говоря о возможности проведения досрочных выборов мэра Киева, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что все это «разговоры и глупости». По данным столичного председателя, на то, чтобы испортить его имидж, недоброжелатели тратят около 11 млн. долларов в месяц.

«Это все хотят быть мэрами. Ради Бога! Но есть правила конституционные», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.