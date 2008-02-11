Как украинцы относятся к блокированию ВР (соцопрос)
17:24, 11 февраля 2008Общество
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Данные «ФОМ-Украина»
65,9% граждан Украины не одобряют блокирования оппозицией работы Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией “ФОМ-Украина” с 25 января по 2 февраля 2008 года.
Одобрительно относятся к таким действиям оппозиции 18,7% опрошенных, не смогли ответить - 15,4%.
Всего компания «ФОМ-Украина» опросила 2 тыс. респондентов, погрешность выборки составляет 2,2%.
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