В Одессе состоялось Вече памяти погибших 2 мая в Доме профсоюзов во время массовых беспорядков.

Как передает корреспондент УНИАН, на Куликовом поле возле Дома профсозов собралось несколько сотен человек. У многих к одежде были прикреплены черно-коричневые ленты, в руках некоторые держали плакаты: «Помни Одесскую Хатынь 02.05.2014». Люди принесли с собой более сотни черных надувных шаров и 48 белых голубей (столько человек погибли в Одессе 2 мая), символизирующих души умерших.Читайте такжеЗа совершение массовых беспорядков в Одессе арестовали полсотни людей

На большом плакате, установленном на Куликовом поле, написали: «Погибшим 2 мая посвящается». Под этой надписью наклеили фотографии более 30 погибших.

Пришедшие почтили погибших минутой молчания, после чего начали выступать желающие. Мероприятите было анонсировано как панихида по погибшим 2 мая, но те, кто пожелал произнести речь, о застреленных в центре города не говорили, вспоминали только скончавшихся в Доме профсоюзов. Говорили, в основном, о том, что их «сожгли живьем за другие взгляды».

Один из активистов зачитал обращение от члена партии «Родина» Олега Музыки, который, со слов оратора, в настоящее время скрывается от правоохранительных органов. Также выступил депутат Одесского городского совета от «Родины» Григорий Кваснюк, зачитавший обращение от лидера данной партии Игоря Маркова, находящегося сейчас за рубежом. В обращении Марков сравнивает события 2 мая с «румынской оккупацией». «Даже, если на это (борьбу – УНИАН) уйдут годы, мы не остановимся. Не забудем, не простим», - зачитал Кваснюк, который также обвинил в случившейся трагедии действующую власть Украины.

Кроме того выступили несколько родственников погибших в Доме профсоюзов, в числе которых – мать Вадима Папуры. Она сказала, что ее сын состоял в комсомольской организации и призвала к миру: «Люди погибли не для того, чтобы была война».Читайте такжеВ Доме профсоюзов в Одессе 32 человека погибли от отравления хлороформом - МВД

Собравшиеся периодически скандировали: «Не забудем, не простим!», «Одесса – русский город!» и т. д. Затем под аналогичные речевки отпустили в небо черные шары, а через некоторое время – белых голубей.

Потом пришедших пригласили к поминальному столу, накрытому на Куликовом поле.

Здесь же, недалеко от Дома профсоюзов, проводидся сбор средств «на нужды Куликова поля».

Общественный порядок обеспечивали сотрудники милиции, в числе пришедших на вече были мужчины с дубинками, но правоохранители на них не обращали внимания.

Все подъездные пути к Куликову полю перегорожены бетонными блоками.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Несколько активистов сразу застрелили в центре города. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди. Всего за медицинской помощью обратились свыше 200 пострадавших, было госпитализировано – 99, из которых в тяжелом состоянии – 35. Огнестрельные ранения получили 27 человек, колото-рубленные ранения – 31, термические травмы и отравления продуктами горения – 26, травмы, связанные с повреждениями тупыми предметами и другой этиологии – 163 человека. В общей сложности погибло 48 человек.