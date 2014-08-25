40 тысяч человек спели Гимн Украины на концерте группы "Океан Эльзы" во Львове
13:28, 25 августа 2014Общество
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40 тысяч человек спели Гимн Украины.
40 тысяч человек спели Гимн Украины на концерте группы "Океан Эльзы" во Львове/ © UNIAN
24 августа на концерте "Океан Эльзы" во Львове поклонники группы вместе с музыкантами спели Гимн Украины.
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил группы "Океана Эльзы" за концерт.
"Мы обязательно победим! Спасибо, Океан Эльзы. Спасибо, украинцы", - написал он в соцсети.
Гимн Украины в исполнении 40-тысячной толпе фанатов группы "Океан Эльзы"
Напомним, 21 августа Порошенко посетил концерт "Океана Эльзы" для 79-й бригады.
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