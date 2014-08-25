40 тысяч человек спели Гимн Украины на концерте группы "Океан Эльзы" во Львове

13:28, 25 августа 2014
Общество
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40 тысяч человек спели Гимн Украины.

© UNIAN

24 августа на концерте "Океан Эльзы" во Львове поклонники группы вместе с музыкантами спели Гимн Украины.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил группы "Океана Эльзы" за концерт.

"Мы обязательно победим! Спасибо, Океан Эльзы. Спасибо, украинцы", - написал он в соцсети.

Напомним, 21 августа Порошенко посетил концерт "Океана Эльзы" для 79-й бригады.

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