Воронин: «Нафтогаз» признал долг в $1,5 млрд перед «УкрГаз-Энерго»

Председатель правления ЗАО "УкрГаз-Энерго" Игорь ВОРОНИН заявляет, что представители НАК "Нафтогаз Украины" признали наличие долга в 1,5 млрд. долл. перед "УкрГаз-Энерго".

Об этом И.ВОРОНИН сказал в интервью изданию "Коммерсант-Украина".

"Представители "Нафтогаза" признали долг в 1,5 млрд. долл. перед "УкрГаз-Энерго". При этом долг RosUkrEnergo перед "Газпромом" вследствие нерасчетов НАК составил 900 млн. долл. Кроме того, "Газпром" и RosUkrEnergo огласили свою позицию относительно расчетов за транзитный газ, который остался в Украине: "Нафтогаз" может выкупить его по цене 314,7 долл. за тысячу кубометров, заключив соответствующий контракт", – сказал он, отвечая на вопрос: "Правда ли, что переговоры с "Газпромом" в пятницу закончились ничем?".

Также И.ВОРОНИН отметил, что Россия заняла такую радикальную позицию вследствие несанкционированного отбора газа со стороны НАК "Нафтогаз Украины".

"Если в прошлом году речь шла о долге в 1,5 млрд. долл., то сейчас – о несанкционированном отборе газа. Основная претензия "Газпрома" в том, что с января НАК "Нафтогаз Украины" берет газ, принадлежащий RosUkrEnergo и "УкрГаз-Энерго", из трубы и подземных хранилищ, пользуясь своим положением оператора газотранспортной системы Украины. При этом компания не имеет договоров на покупку газа", – отметил топ-менеджер компании.

При этом он добавил, что "в январе "Нафтогаз" утвердил в своем балансе внешние поступления газа в размере 152 млн. кубометров в сутки. При этом по контракту суточный объем поставок для Украины, подтвержденный "Газпромом", – 138 млн. кубометров. По сути, руководство НАК создало условия для того, чтобы российский газ сверх действующих контрактов оседал в Украине. На сегодняшний день речь идет о 1,5 млрд. кубометров газа, который принадлежит "Газпрому" или RosUkrEnergo и предназначался для транзита".

В свою очередь, корреспонденту УНИАН в пресс-центре НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что представители "Нафтогаза" не признавали долг в 1,5 млрд. долл. перед "УкрГаз-Энерго" и он документально не подтвержден.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля член наблюдательного совета ЗАО «УкрГаз-Энерго» Андрей ГАЛУЩАК заявил, что задолженность НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный газ составляет 1,5 млрд. долл. “Сумма долга действительно не может быть документально подтверждена из-за отсутствия юридических оснований: заключенных договоров и актов передачи газа к ним. То есть, предприятия НАК «Нафтогаз Украины» осуществляют бездоговорный отбор и поставки газа. Такие действия делают невозможным оформление и погашение задолженности НАК «Нафтогаз Украины» перед ЗАО «УкрГаз-Энерго» и, соответственно, RosUkrEnergo и ОАО «Газпром» за газ, отобранный из газопроводов и хранилищ газа”, – отметил он.

"Газпром" заявил, что может с 12 февраля прекратить поставки российского газа в Украину. Согласно заявлению компании, по состоянию на 7 февраля в Украине "осело" 1,5 млрд. кубометров российского газа и возникла задолженность в размере 500 млн. долл.

Учитывая, что поставки российского газа в Украину не предусмотрены балансом "Газпрома" на 2008 год, для того чтобы они могли быть продолжены, "Газпром" требует от украинской стороны срочно создать для этого юридические основания - подписать контракты и акты и безотлагательно обеспечить полное погашение накопившейся задолженности. Если этого сделано не будет, "Газпром" обещает прекратить поставки российского газа в Украину.

«Газпром» проинформировал Европейскую комиссию о ситуации с поставками газа в Украину, через территорию которой российский газ транзитом поставляется в страны Европы.

В свою очередь, НАК "Нафтогаз Украины" считает необоснованным обвинение российского "Газпрома" в несанкционированном отборе газа украинской компанией.