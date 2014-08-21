В Донецке при артобстреле разрушены кровля и стены краеведческого музея

Как отмечается в сообщении пресс-службы Донецкого городского совета, ночь на 21 августа прошла неспокойно для жителей Ворошиловского и Куйбышевского районов города.

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В 22.00 в Ворошиловском районе в результате артобстрела были разрушены кровля и стены Донецкого областного краеведческого музея. Из-за попадания снарядов разрушен жилой дом №21 по ул. Латвийской, повреждена кровля жилого дома №12 и полностью уничтожены кровля и гараж дома №14 по улице Черемховская в Куйбышевском районе.

По уточненным данным ГСЧС в Донецкой области, 20 августа в результате артобстрела Киевского района, который произошел в 17.40, по улице Челюскинцев в пятиэтажном доме №204 снарядом пробита стена и повреждено остекление, в лицее "Эрудит", расположенном по адресу Челюскинцев №189Л, выбиты окна, кроме того, повреждены частные жилые дома с №63 по №81, №83А, с №84 по №96 по улице Коцюбинского.

В горсовете сообщили, что утро сегодняшнего дня в городе снова началось с залпов, которые, по информации жителей, были слышны в Ленинском, Киевском, Куйбышевском и Ворошиловском районах. По состоянию на 9.30, в Донецке сохраняется напряженная обстановка, но, несмотря на это, в штатном режиме работают коммунальные службы и общественный транспорт, заверили в горсовете.