Янукович о Тимошенко, Газпроме и том, насколько было лучше в его премьерство

Заявление правительства Тимошенко о необходимости перейти на прямые, без посредников, отношения с "Газпромом" дестабилизируют ситуацию на внутреннем и внешнем рынке Украины, заявил лидер Партии регионов и оппозиционного правительства Виктор Янукович в интервью телеканалу "Интер".

Отвечая на вопрос, готов ли НАК "Нафтогаз Украины" к прямым отношением с "Газпромом", Янукович сказал: "Это все лозунги, а на практике выглядит иначе. Такие действия дестабилизируют ситуацию как на внутреннем рынке, так и в отношениях со стратегическими партнерами, с поставщиками газа".

Экс-премьер подчеркнул, что надо срочно наводить порядок в газовой отрасли.

"Если идет несанкционированный отбор газа, за это кто-то должен отвечать. Такого не было вообще, я не помню, когда такое было в нашей стране. Это стыд", - отметил Янукович.

Комментируя заявление "Газпрома" о возможности перекрыть поставки газа Украине, Янукович сказал: "Безусловно, когда делаются такие заявления, - это не идет на пользу имиджу страны... После таких заявлений, безусловно, будут действия".

"Любое перераспределение газового рынка обязательно будет вести к ухудшению ценовой ситуации, платежной ситуации, потому что за газ нужно платить своевременно потребителям", - подчеркнул лидер Партии регионов.

Янукович также отметил, что за полтора года его премьерства "у нас газового вопроса не было". "Эти вопросы решались, мы находили взаимопонимание с нашими партнерами, и цена на газ для Украины была самой низкой, какую только можно было получить... Мы были надежным партнером в Европе, и Европа в это поверила", - заключил Виктор Янукович.