Погода на 11 - 15 февраля

11 февраля на территории Украины по прогнозам синоптиков облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с, на побережье морей отдельные порывы 15-20 м/с. Температура в восточной части и в Карпатах ночью 8-13°, днем 1-6° мороза; на остальной территории ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, на западе 0-5°, в Закарпатье до 10° тепла; на Южном побережье Крыма на протяжении суток 1-5° тепла.

Как сообщили УНИАН Укргидрометцентре, 12-13 февраля сохранится облачная с прояснениями погода. 12 февраля - без существенных осадков, только днем в западных и северных областях, 13 февраля в Украине ожидается небольшой снег и мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части и западных областях 0-5° тепла, в Закарпатье до 8° тепла; на Южном побережье Крыма ночью около 0°, днем 4-6° тепла; 12 февраля в восточных областях и в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза.

14 февраля без существенных осадков, только в западных и северных областях пройдет небольшой снег. 15 февраля небольшой, на Левобережье местами умеренный снег. Температура ночью 4-10° мороза, днем от 2° тепла до 4° мороза, в Закарпатье и в Крыму до 6° тепла; в восточных областях и в Карпатах ночью 8-14° мороза, днем 1-5° мороза.

В г. Киеве и области 11 февраля облачно с прояснениями. Без существенных осадков, на дорогах кое-где гололедица. Ветер восточный, 5-8 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8°, днем 0-2° мороза; по области ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

12-13 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег и мокрый снег, только ночью 12 февраля без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

14-15 февраля пройдет небольшой снег, только ночью 14 февраля без осадков. Температура ночью 4-10° мороза, днем от 2° тепла до 4° мороза.