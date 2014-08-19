В Донецке похищенному автору инсталляций о террористах сломали ребро - СМИ
Боевики выпустили художника, но опять похитили на следующий же день.
Донецкого художника из арт-группы "Мурзилка" Сергея Захарова, которого вооруженные террористы похитили 5 августа, отпустили из плена в воскресенье, 17 августа, однако на следующий день снова задержали.
Об этом ТСН.ua сообщил брат художника Андрей.
"6-7 августа Сергея держали в здании СБУ каждый день в разных камерах, после этого перевезли в военкомат в Пролетарском районе, где держали прикованным вместе с еще одним "сокамерником", - рассказал Андрей.
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Каждый день художника допрашивали и пытали. Он получил минимум перелом ребра.
В воскресенье, 17 августа, в военкомат приехал командир группировки и без объяснений отпустил Сергея.
Однако мужчине не отдали документы - паспорт и военный билет, которые остались в здании СБУ, где его удерживали с самого начала. Поэтому после визита в больницу 18 августа Сергей снова пошел к месту своего "заключения". Однако, зайдя в здание, Сергей до этого момента так из него и не вышел.
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По словам Андрея, вероятно, что его брата отпустили раньше срока и теперь начали подозревать в побеге.
Дальнейшая судьба Сергея Захарова пока неизвестна.
Напомним, что "Мурзилка" стал известен после появления 11 июля в центре Донецка его работ: граффити боевиков в образах смерти, клоунов, шариковых, а также главаря боевиков Гиркина-Стрелкова с пистолетом у виска.