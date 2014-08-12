В Донецке террористы похитили общественного деятеля Потехина - СМИ

Как передает Радио Свобода, об этом сообщил в своем Twitter журналист Руслан Дейниченко со ссылкой на сообщение политолога Петера Коша.

По этим данным, в последний раз Потехина видели на железнодорожном вокзале Донецка, где он ждал поезд, чтобы ехать в Киев. По сообщению, с обвинениями в шпионаже активиста удерживают в арт-центре «Изоляция», помещение которого боевики захватили 9 июня.

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Дмитрий Потехин - политический эксперт, общественный деятель, активист движения в защиту исторического наследия Киева. Работал политическим аналитиком посольства Японии в Украине, во время выборов 2004 и 2006 годов координировал мобилизационную и просветительскую кампанию Гражданская инициатива «Знаю!». В настоящее время – директор Группы европейской стратегии.