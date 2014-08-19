В Полтавской области милиция обнаружила охраняемую плантацию конопли площадью 1 га

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью областного управления милиции.

По данным отдела, плантация площадью около 1 га обнаружена в Новосанжарском районе. О ее месторасположении милиции рассказали жители соседних сел.Читайте такжеВ Украине на учете - более 92 тысяч наркозависимых граждан, реальные цифры в разы выше

"Милиция нашла плантацию, которая была расположена относительно недалеко от одного из сел – ее окружали лесопосадки и кустарники. Подъезда к ней не было, поэтому работникам милиции пришлось продираться через заросли. Конопляное поле было обнесено охранной сеткой с сигнализацией, там же милиционеры нашли и палатку, в которой хранились вещи работников плантации. То, что за полем ухаживали, сомнений не вызывало: конопля росла аккуратными рядами и была прополота. Здесь же был и колодец с водой для полива, и оборудование для первичной переработки урожая. Обнаруженные растения были вчера выкорчеваны милиционерами и направлены в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД", - сказано в сообщении милиции.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

«По ценам черного рынка сумма от сбора «урожая» и продажи этого наркотика составила бы не менее 200 тыс. долл.»,- сообщил УНИАН и.о. начальника отдела по связям с общественностью облуправления милиции Роман Гришин.Читайте такжеСумщина: у 22-летнего парня нашли 11 кг марихуаны

Он отметил, что начато уголовное производство по статье 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание конопли), что наказывается штрафом от 1700 до 8500 грн или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.