”Газпром” просит Ющенко о помощи

Председатель правления компании "Газпром" Алексей МИЛЛЕР просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО способствовать в урегулировании проблемных аспектов украинско-российских отношений в сфере газоснабжения. Об этом говорится в правительственной телеграмме А.МИЛЛЕРА адресованной В.ЮЩЕНКО, которая поступила в субботу, сообщил глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

По его словам, Президент обязал премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО лично контролировать урегулирование проблем в отношениях с Россией в сфере газоснабжения.

В частности, в документе российская сторона закидывает НАК «Нафтогаз Украины» несанкционированный отбор газа из магистральных газопроводов и задержку с оплатой за употребленные ресурсы. В телеграмме изложены обстоятельства, которые привели к возникновению этой ситуации, и сообщается об уже предъявленном «Нафтогазу Украины» официальном требовании до 12.00 по московскому времени 11 февраля безотлагательно погасить накопленную задолженность и оформить надлежащие документы. Иначе, информирует А.МИЛЛЕР, подача российского газа для украинских потребителей будет прекращена, а далее – ограничено снабжение также и газа с Центральной Азии.

«Газпром» настаивает на необходимости употребления срочных мероприятий по безусловному выполнению «Нафтогазом» договорных обязательств относительно отбора газа и его оплаты.

По словам В.БАЛОГИ, Президент сразу же передал полученную из Москвы телеграмму премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО. В сопроводительном письме Глава государства обязал руководителя украинского правительства до конца воскресенья, 10 февраля, обеспечить подписание всех необходимых документов между «Нафтогазом Украины» и российской стороной о поставках газа и расчетов за него. Президент определил, что премьер-министр должен лично контролировать употребление всех необходимых мер и доложить о выполнении этого поручения.

«Сегодняшнее поручение Президента правительству – последний импульс к конкретным действиям. Медлить нельзя», – подытожил В.БАЛОГА.