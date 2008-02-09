У «Нафтогаза» нет газа в подземных хранилищах

У НАК «Нафтогаз Украины» нет газа в подземных хранилищах, заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

«Нет у НАКа газа в подземных хранилищах вообще. Украинского газа, к сожалению, нет», - сказал он.

На вопрос, что в этой ситуации будет делать компания, О.ДУБИНА ответил: «Ходить с протянутой рукой… Если нас поддержат СНБОУ и Кабмин, тогда купим необходимый объем газа». При этом он сообщил, что для себя уже определил конфигурацию, «где, куда и какими шагами нужно двигаться, чтобы эту ситуацию разрешить». «То, что газ не будет политически зависим от кого-то - от второго, третьего, десятого, - в этом можете мне поверить», - заявил он.

О.ДУБИНА убежден, что реализацией газа в Украине должен заниматься «Нафтогаз». «Все финансовые потоки должны быть сосредоточены в НАКе для того, чтобы эту компанию каким-то образом сбалансировать и вытащить из той финансовой клетки, в которую ее за последние годы загнали. На сегодняшний день я вижу ситуацию так: украинский рынок - весь НАКу, а не так, как его поделили до этого», - сказал он.