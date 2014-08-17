На Донбассе продолжают прощаться с СССР - снесли памятник Ленину в Новоайдаре

"Ленинопад" продолжается: утром памятник советской эпохи сняли с постамента в поселке Новоайдар Луганской области, сообщает 5 канал.

Уничтожать монумент местные активисты не намерены, пока его передали на хранение коммунальщикам. Свидетели происшествия говорят, что во время демонтажа к ним подходили местные коммунисты, однако препятствовать не стали.

Напомним, в ночь на пятницу группа неизвестных людей повалила восьмиметровый памятник Владимиру Ленину в центре Мариуполя (Донецкая область).

Читайте такжеВ Мариуполе неизвестные снесли самый большой в городе памятник Ленину (фото)Также в течение ночи неизвестные пытались снести с постаментов еще нескольких "вождей пролетариата". Так, на Левобережье попытка сбросить с постамента Ленина на площади Победы не увенчалась успехом - активистов всполошил патруль. А вот от скульптуры вождя возле молокозавода "Экоильичпродукт" осталась только половина.