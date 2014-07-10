В Украине еще осталось около двух тысяч памятников Ленину

Однако эта цифра постоянно уменьшается. Только за последние дни февраля, когда Майдан победил режим Януковича, в государстве повалили более 150 каменных вождей, передает ТСН.

Ленинопад продолжался всю весну и продолжается в настоящее время. Поэтому назвать точную цифру еще "стоячих" Ленинов никто не может.

Вообще в начале этого года Украина занимала второе место в мире по количеству памятников Ленину - тогда их было около 2,2 тысячи.

Больше всего их в России - около 6 тыс. В Беларуси их осталось всего 400, в Казахстане - 300, в Закавказье и в Средней Азии - 200. В соседней Молдове - всего-навсего 60 штук.

А в странах Балтии их вообще снесли со всех центральных площадей, и увидеть можно только в частных коллекциях или музеях тоталитаризма.

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В советское время по всему СССР каменных вождей насчитывалось 14,2 тыс., а сейчас - около 9 тыс. Такие цифры приводит сайт leninstatues.ru, который ведет учет всех Ленинов на просторах бывшего СССР.

В Украине же в советское время памятников Ленину "натыкали" около 5 тысяч. То есть до сегодня цифра сократилась в два с половиной раза.

Грандиозный ленинопад произошел в начале 1990-х, когда Украина обрела независимость. Преимущественно громили каменных вождей на Западной Украине.

После событий Майдана больше всего Ленинов снесли в Центральной и Северной Украине - в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

Поэтому теперь наибольшая концентрация таких памятников осталась в Восточной и Южной Украине, а также в Крыму.