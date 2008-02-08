За пропаганду нацизма надо отвечать

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН инициирует принятие Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об ответственности за публичное одобрение и пропаганду идей нацизма и других дискриминационных идеологий)”.

В пояснительной записке к проекту закона, размещенной на официальном сайте Верховной Рады, в частности, отмечается, что нормативным актом вводится дифференцированная ответственность за действия, связанные с публичным одобрением и (или) пропагандой нацизма и подобных идеологий, в зависимости от цели, степени общественной опасности и формы совершения таких действий.

В частности, проектом устанавливается административная ответственность в виде штрафа в случае публичного демонстрирования атрибутики, символики, печатных или аудиовизуальных материалов о нацизме и подобных идеологиях без их осуждения, административная ответственность в виде штрафа повышенного размера – за те же действия, совершенные с целью пропаганды (агитации, рекламы) нацизма и подобных идеологий, административная ответственность в виде штрафа максимального размера - за действия, связанные с изготовлением, сбытом или приобретением с целью сбыта атрибутики, символики, печатных или аудиовизуальных материалов о нацизме и подобных идеологиях.

Кроме того, за действия, направленные на создание, участие или обеспечение деятельности организованных групп с целью пропаганды нацизма и подобных идеологий, проектом предусмотрена уголовная ответственность.

В пояснительной записке отмечается, что задача проекта закона состоит в закреплении определения понятия «нацизм и подобные идеологии» и отделении действий, направленных на одобрение или пропаганду нацизма и подобных идеологий, от деятельности, напротив, осуждающей эти идеологии, в частности, совмещая их критическое исследование в академических целях.

Законопроект направлен на установление дифференцированной административной ответственности за действия, направленные на одобрение или пропаганду нацизма и других подобных идеологий, а также на определение меры уголовной ответственности за эти же самые действия, совершенные в составе организованных групп.