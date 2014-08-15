Более 89 тысяч мирных жителей покинули зону АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба, заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Василий Стоецкий.

В то же время он сообщил, что из временно оккупированного Крыма и Севастополя в другие регионы переселено почти 16,5 тыс. человек.

“В целом перемещено более 105 тыс. человек. Каждый третий — это ребенок, каждый десятый — инвалид”, - сказал он.

По его словам, больше всего переселенцев с востока и Крыма размещено в столице (18,4 тыс. человек), Харьковской области 12,3 тыс. человек, Днепропетровской — 11,17 тыс. человек.

Наименьшее количество расселенных в Тернопольской, Волынской, Ривненской и Закарпатской областях.

Читайте такжеЗа сутки более 350 человек выехали из Луганска по "зеленому коридору" Также Стоецкий сообщил, что сейчас в летних домах проживает около 20 тыс. переселенцев, а имеющийся резерв позволяет разместить во временных жилищах до 35 тыс. человек.

При этом он подчеркнул, что необходимо осуществлять поиск жилья для переселенцев в зимний период.

Читайте такжеВ Луганскую область прибыла гуманитарная помощь от правительства В то же время в пресс-службе ГСЧС сообщили, что на границе проведения АТО развернуто 6 транзитных пунктов для встречи людей, которые перемещаются по гуманитарным коридорам, - 4 пункта в Донецкой области и 2 пункта в Луганской области.