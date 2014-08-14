В Украину идет холодный фронт с запада Европы

Жара начнет ослабевать, на западе температура спадет до +24+29 градусов, на севере до +28+33, на остальной территории еще будет очень жарко, +34+39 градусов. В западной части ожидаются местами грозовые дожди. Температура воздуха ночью +11+16, днем +24+29 градусов.

В северных областях преимущественно без осадков, лишь вечером пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью +17+23, днем +28+33 градуса.

В центральных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +20+ 25, днем +30+35, местами до +37+39 градусов. В Винницкой области + 27+ 32 градуса.

На востоке будет сухо. Температура воздуха ночью +22+27, днем +32+39 градусов.

В южной части дожди маловероятны. Температура воздуха ночью +22+27, днем +33+39 градусов.

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +20+22, днем +28+30 градусов.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, на западе - северо-западный, 5-12 м/с.