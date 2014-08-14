Гуманитарный автопоезд Рината Ахметова

Пресс-брифинг Риммы Филь, координатора Гуманитарного штаба «Поможем»

СЕГОДНЯ, 14 августа 2014 года, в 15:00, в пресс-студии «Сегодня Мультимедиа», состоится пресс-брифинг Риммы Филь, координатора Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова.

На пресс-брифинге будет озвучено заявление Рината Ахметова об отправке крупнейшего автопоезда гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую области: масштабы помощи, состав груза, пункты доставки и т.д.

Также Римма Филь расскажет о результатах работы Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова, о сложностях в эвакуации людей из Донбасса и о проблемах, с которыми приходится сталкиваться на местах.

Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» создан при Фонде Рината Ахметова для объединения усилий фонда и всех бизнесов Группы СКМ по оказанию помощи людям, пострадавшим в зоне военных действий. Гуманитарный штаб занимается вопросами эвакуации из зоны проведения АТО детей, в том числе детей-сирот, многодетных матерей, инвалидов, пожилых людей, а также размещает, при необходимости, переселенцев на базах, в санаториях и лагерях, оказывает гуманитарную и адресную помощь.

Аккредитация журналистов по телефонам: 093-766-55-69, 093-366-43-89.

Адрес: ул. Борщаговская, 152-Б.

Свои вопросы можно присылать по адресу press-studio@segodnya.ua<mailto:press-studio@segodnya.ua>.

Онлайн-трансляция будет доступна на страничке конференции http://conferences.segodnya.ua/fil.html