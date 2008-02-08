С кем из премьеров Украине жить хорошо? (только факты)

Госкомстат Украины подвел итоги по доходам и расходам населения страны в 2007 году.

В прошлом году по сравнению с 2006 годом номинальные доходы украинцев повысились на 30,6%. Наявный доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, увеличился в 2007 году на 27,3%, а реальный наявный доход, определенный с учетом ценового фактора, вырос на 12,8%.

При этом инфляция в прошлом году составила 16,6%.

В 2006 году реальный наявный доход населения Украины повысился на 11,8%, а инфляция составляла 11,6%. Хотя в начале года темпы роста реальных доходов были намного выше – в частности, в I квартале 2006 года по сравнению с соответствующим периодом 2005 года реальные доходы увеличились на 21,7%.

А наивысший показатель роста реальных доходов украинцев имел место в 2005 году – на 23,9%. Инфляция в 2005 году составила 10,3%.

В 2004 году прирост реальных доходов населения Украины равнялся 19,6%, а инфляция – 12,3%.

Юрий Глухов для УНИАН СПРАВКА УНИАН: с ноября 2002 года по декабрь 2004-го кресло главы Кабмина занимал Виктор ЯНУКОВИЧ. С февраля по сентябрь 2005 года пост премьер-министра Украины принадлежал Юлии ТИМОШЕНКО. С сентября 2005 по август 2006 года Кабмином руководил Юрий ЕХАНУРОВ. В августе 2006-го ЯНУКОВИЧ вернулся на должность главы Кабинета министров. А в декабре 2007-го его опять сменила Юлия ТИМОШЕНКО.