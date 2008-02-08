«Нафтогаз» заявляет, что проблем с транзитом газа в Европу нет

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет о выполнении в полном объеме всех обязательств перед ОАО "Газпром" и компанией RosUkrEnergo относительно транзита газа в Европу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК “Нафтогаз Украины”.

В сообщении отмечается, что в январе текущего года НАК «Нафтогаз Украины» транспортировала в страны Европы 10,95 млрд. куб. м газа из ресурсов ОАО «Газпром». Согласно заявкам ОАО «Газпром», объем транзита должен был составлять 9,99 млрд. куб. м природного газа. Таким образом, НАК «Нафтогаз Украины» транспортировала сверх плана около 1 млрд. куб. м газа, в очередной раз подтвердив репутацию надежного транзитера ресурсов ОАО «Газпром» в европейские страны.

Вместе с тем, компания отмечает, что подписание Технических соглашений, которые подтверждают техкондиции транзита газа ОАО «Газпром» через территорию Украины в страны Европы, должно происходить до 15 числа следующего месяца. Объемы транзита газа в январе должны быть оформлены до 15 февраля текущего года. "К этой дате любые заявления по поводу невыполнения условий договорными сторонами являются безосновательными", - отмечено в сообщении.

Компания также подчеркивает, что любые выводы относительно несоблюдения договорных обязательств могут быть сделаны лишь по окончании сроков подписания Технических соглашений.

НАК «Нафтогаз Украины» акцентирует необходимость соблюдения требований относительно сроков подписания Технических соглашений договорными сторонами.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля официальный представитель ОАО ”Газпром” Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что российская газовая монополия с 11 февраля может прекратить поставки своего газа в Украину, если Киев в ближайшее время полностью не рассчитается за всю просроченную задолженность.

Вместе с тем, RosUkrEnergo напомнила о необходимости полного и безусловного выполнения украинской стороной действующего контракта на транспортировку природного газа RosUkrEnergo, предназначенного европейским потребителям.

По состоянию на 6 февраля 2008 года, объем российского газа, поступившего в Украину, составил около 1,5 млрд. куб. м. Данный газ закуплен компанией RosUkrEnergo по цене 314,7 долл. за тыс. куб. м.

Между тем, член наблюдательного совета ЗАО «УкрГаз-Энерго» Андрей ГАЛУЩАК заявил, что задолженность НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный газ перед «УкрГаз-Энерго» составляет 1,5 млрд. долларов.

Для предотвращения срыва отопительного сезона «УкрГаз-Энерго» призывает НАК «Нафтогаз Украины» срочно привести свою деятельность в соответствие с законодательством Украины, объявить тендер по отбору поставщика природного газа для предприятий тепловой энергетики и бюджетных учреждений, прекратить бездоговорный отбор газа из газопроводов и ПХГ, пересмотреть необоснованно утвержденные балансы газа.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2008 года компания RosUkrEnergo, половина которой принадлежит ”Газпрому”, будет поставлять более дорогой российский газ вместо более дешевого среднеазиатского. В этой связи ”Газпром” подвергает сомнению согласованную ранее цену поставки газа на уровне 179,5 долл. за тыс. куб. м, оперируя цифрой 314,7 долл. за тыс. куб. м газа, разницу называет ”долгом Украины”.