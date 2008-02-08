«УкрГаз-Энерго» заявляет, что «Нафтогаз» задолжал $1,5 млрд

ЗАО «УкрГаз-Энерго» заявляет, что задолженность НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный газ составляет 1,5 млрд. долларов. Об этом сказал член наблюдательного совета ЗАО «УкрГаз-Энерго» Андрей ГАЛУЩАК на брифинге.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «мы неоднократно обращались к НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой безотлагательно урегулировать вопрос закупки импортированного нашей компанией газа для потребностей предприятий теплокоммунэнерго и бюджетных учреждений в соответствии с законом. А именно, путем проведения открытого тендера. Вместо этого НАК «Нафтогаз Украины» вводила в заблуждение общественность и органы государственной власти информацией о том, что обеспечивает проведение отопительного сезона из ресурсов собственной добычи, а ЗАО «УкрГаз-Энерго» якобы не импортирует газ, закупленный у «РосУкрЭнерго АГ».

К сожалению, сказал А.ГАЛУЩАК, «эти безответственные заявления привели к угрозе существенного уменьшения поставок газа в Украину, о чем сегодня заявил российский «Газпром».

По его информации, задолженность НАК «Нафтогаз Украины» перед ЗАО «УкрГаз-Энерго» за потребленный газ действительно составляет свыше 1,5 млрд. дол. США. “Сумма долга действительно не может быть документально подтверждена из-за отсутствия юридических оснований: заключенных договоров и актов передачи газа к ним. То есть, предприятия НАК «Нафтогаз Украины» осуществляют бездоговорный отбор и поставки газа. Такие действия делают невозможным оформление и погашение задолженности НАК «Нафтогаз Украины» перед ЗАО «УкрГаз-Энерго» и, соответственно, “РосУкрЭнерго АГ” и ОАО «Газпром» за газ, отобранный из газопроводов и хранилищ газа”.

При этом, сказал А.ГАЛУЩАК, “задолженность СП перед российской стороной в разы меньше, что достигнуто путем привлечения кредитов и мобилизации собственных оборотных средств”. По словам представителя «УкрГаз-Энерго», “РосУкрЭнерго АГ” полностью выполняет наши заявки на поставки газа, что обеспечивает бесперебойные поставки газа всем потребителям, которые заключили с «УкрГаз-Энерго» договоры, отвечающие законодательству Украины.

Вместе с тем, сообщил А.ГАЛУЩАК, НАК утвердил баланс газа на прошлый месяц с суточным объемом поступлений – 152 млн. кубометров. “Отмечаю, что подтвержденный ОАО «Газпром» суточный объем поставки газа для Украины в январе т. г. составлял 138 млн. куб. м. То есть, руководство “Нафтогаза” сознательно выдало нормативный документ, который создал предпосылки для бездоговорного оседания больших объемов российского газа в Украине. Кроме игнорирования основ энергетической безопасности Украины, такой подход вообще порождает сомнения в профессиональном уровне специалистов, ответственных за подготовку баланса газа нашей страны”, - сообщил член наблюдательного совета ЗАО «УкрГаз-Энерго».

По его словам, попытки безосновательно заблокировать работу ЗАО «УкрГаз-Энерго» путем незаконного административного давления (незаконное ограничение объемов лицензии, попытки помешать растаможке ресурса, который импортируется нашей компанией, попытки разорвать долгосрочные контракты на транспортировку газа по территории Украины) приводят лишь к заострению этой ситуации.

При этом представитель «УкрГаз-Энерго» отметил, что “потребители, которые заключили с нами соответствующие долгосрочные контракты на поставки газа, а это, прежде всего, промышленность и энергогенерирующие компании, будут обеспечены ресурсами природного газа своевременно и в полном объеме”. Вместе с тем, А.ГАЛУЩАК не исключил, что проблемы с поставками природного газа могут возникнуть у категорий, продажей природного газа для которых занимаются предприятия системы НАК «Нафтогаз Украины», которые не заключили с ЗАО «УкрГаз-Энерго» соответствующих соглашений, это - бюджетные учреждения, теплокоммунэнерго.

Для предотвращения срыва отопительного сезона «УкрГаз-Энерго» призывает НАК «Нафтогаз Украины» срочно привести свою деятельность в соответствие с законодательством Украины, объявить тендер по отбору поставщика природного газа для предприятий тепловой энергетики и бюджетных учреждений, прекратить бездоговорный отбор газа из газопроводов и ПХГ, пересмотреть необоснованно утвержденные балансы газа.

Как сообщал УНИАН, сегодня официальный представитель концерна Сергей КУПРИЯНОВ в эфире телеканала "Вести" заявил, что российская газовая монополия "Газпром" с 11 февраля может прекратить поставки своего газа в Украину, если Киев в ближайшее время полностью не рассчитается за всю просроченную задолженность.

"Цена российского газа, который поставляется с начала года в Украину, составляет 314,7 доллара за тысячу кубометров газа. На данный момент в Украине осели уже 1,5 миллиарда кубометров российского газа", - отметил он. С.КУПРИЯНОВ оценил задолженность Украины за поставленный с 1 января этого года российский газ в 500 миллионов долларов, а общий просроченный долг "достиг уже полутора миллиардов долларов".

С.КУПРИЯНОВ отметил, что Украина "получает у нас те объемы газа, которых ей не хватает, но при этом за него не платит". По его словам, с начала 2008 года Украина получает через компанию RosUkrEnergo не только среднеазиатский, но и российский газ, но при этом "не может четко объяснить, кто потребляет этот газ, когда и кем поставки российского газа будут оплачены". С.КУПРИЯНОВ назвал это "парадоксальной ситуацией". "Газпром" требует, чтобы украинская сторона подписала соответствующие контракты и акты и полностью погасила задолженность.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2008 года компания RosUkrEnergo, половина которой принадлежит "Газпрому", будет поставлять более дорогой российский газ вместо более дешевого среднеазиатского. В связи с чем "Газпром" подвергает сомнению согласованную цену поставок на уровне 179,5 доллара за тысячу кубометров, оперирует цифрой 314,7 доллара за тысячу кубометров газа и разницу называет "долгом Украины".