Более ста граждан Украины попросили убежища в Финляндии - СМИ
09:42, 07 августа 2014Общество
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Более ста граждан Украины попросили убежища в Финляндии.
Украинцы попросили убежища в Финляндии / motto.net.ua
Об этом сообщает Uutiset со ссылкой на Keskisuomalainen. В прошлом году убежища в Финляндии попросили пятеро украинцев.
По данным газеты, все лица, просящие убежища, находились на сезонных работах в Финляндии.
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По оценкам Иммиграционной службы, количество просителей убежища может вырасти, так как на данный момент примерно 7 000 гражданам Украины выданы финские визы, в частности, для сезонных работ.
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