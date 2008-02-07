Тимошенко и Нацбанк ударят по инфляции?

Инфляция в январе 2008 года является логическим продолжениям тех негативных макроэкономических процессов, продолжавшихся в украинской экономике в течение прошлого года.

Такое мнение УНИАН высказал координатор экономических программ Школы политической аналитики при Киево-Могилянской Академии Сергей КИСЕЛЁВ.

«Начиная с сентября 2007 года, показатель инфляции не опускался ниже 2%. Понятно, что остановить эту тенденцию, тем более в зимний период, когда традиционно дорожают такие широко потребляемые продукты питания как овощи, фрукты, картофель (кстати, по этим группам товаров подорожание было самым высоким), крайне тяжело», - считает эксперт.

Также, по мнению экономиста, показательно, что наивысший уровень роста цен наблюдался именно по тем товарам, цены на которые больше всего росли при правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА. «Так, в январе ощутимо выросли цены на масло – на 5,1% (в 2007 г. - на 70,4%), на яйца - 6,6% (в 2007 г. – на 54,4%)», - отметил он.

Относительно высоким был рост цен на хлеб и мясо, что, по словам эксперта, может объясняться результатами прошлогоднего зернового кризиса.

В то же время влияние социальных выплат на инфляцию, по словам С.КИСЕЛЁВА, в прошлом месяце не был определяющим. Как отмечает эксперт, «повышение социальных выплат не увеличило денежную массу. Наоборот ее объем, по данным Нацбанка, уменьшился на 1,1%. На 5,1% сократился объем наличности вне банков».

Определенное влияние на показатель инфляции имело и повышение цен на газ, доставшееся Украине от прошлого правительства, добавил эксперт. «Не удивительно, что среди цен производителей промышленной продукции самый высокий уровень роста был в металлургии (+4,8%) и химической промышленности (+8,8%). Это самые «газоемкие» отрасли» - считает экономист.

По словам С.КИСЕЛЁВА, «ускорить инфляцию в январе могла и разница между ростом индекса цен производителей (23,3% за 2007 г.) и индекса потребительских цен (16,6%), которая сформировалась в прошлом году. Она, даже с учетом экспорта, создала «инфляционный навес» на первые месяцы 2008 года».

В то же время, по мнению эксперта, если для февраля инфляционные риски остаются относительно высокими, то в дальнейшем есть возможности постепенно тормозить темпы инфляции. Этому будут способствовать, во-первых, антиинфляционный пакет мероприятий правительства Юлии ТИМОШЕНКО и Нацбанка. Во-вторых, расширение и удешевление импорта во ІІ половине 2008 года в результате вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине инфляция в январе 2008 года составила 2,9% по отношению к декабрю в 2007 г. Индекс цен производителей в январе составил 102,3%.