”УкрГаз-Энерго” пугает дефицитом газа в Украине

ЗАО «УкрГаз-Энерго» заявляет, что действия Кабинета министров Украины по ограничению внешнеэкономической деятельности компании могут привести к искусственному дефициту газа в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член Наблюдательного совета ЗАО «УкрГаз-Энерго» Андрей ГАЛУЩАК сегодня журналистам в Киеве.

"Принятие правительством любых ограничительных процедур, по нашему мнению, является недопустимым. Тем более, что такие действия могут привести к ситуации, когда в Украине может быть создан искусственный дефицит природного газа", – сказал он, комментируя намерения Кабмина запретить растаможивать газ "УкрГаз-Энерго".

При этом он отметил, что "мы призываем все органы государственной власти при совершении своей деятельности руководствоваться Конституцией Украины и законами".

"Сегодня «УкрГаз-Энерго» имеет контракт с компанией RosUkrEnergo на импортирование в Украину природного газа до 2028 года, и согласно нашим обязательствам в 2008 году нами планируется ввести на таможенную территорию Украины, растаможить, уплатив соответствующие таможенные платежи, газ в объеме 55 млрд. куб. м", – добавил он.

Напомним, что 5 февраля Кабмин предложил растаможивать газ только НАК "Нафтогаз Украины". Такой пункт содержался в проекте решения правительства по итогам совещания у премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Этот вопрос поднял на совещании председатель Государственной таможенной службы Валерий ХОРОШКОВСКИЙ. Председатель правления "Нафтогаза Украины" Олег ДУБИНА пояснил, что речь идет о 50 млрд куб. м среднеазиатского газа, который планирует закупить “Нафтогаз”.

В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что для этого ему нужно постановление правительства, так как на сегодняшний день он не имеет полномочий отказать в растаможивании газа компании.

Напомним, в настоящее время весь импортный газ для Украины закупает "УкрГаз-Энерго".