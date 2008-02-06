”Нафтогаз” просит Кабмин разогнать ”УкрГаз-Энерго”

НАК "Нафтогаз Украины" 28 января обратилась в Кабинет Министров Украины с просьбой отменить распоряжение правительства о создании СП ЗАО “УкрГаз-Энерго”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член Наблюдательного совета ЗАО «УкрГаз-Энерго» Андрей ГАЛУЩАК сегодня журналистам в Киеве.

(УНИАН: распоряжением "Вопросы обеспечения отечественных потребителей природным газом" (№27-р от 24 января 2006 года) Кабмин согласился с предложением Минтопэнерго создать с участием НАК "Нафтогаз Украины" закрытое акционерное общество для обеспечения бесперебойных поставок импортного природного газа отечественным потребителям).

По словам А.ГАЛУЩАКА, НАК "Нафтогаз Украины" считает, что уставные документы по созданию ЗАО «УкрГаз-Энерго» якобы не были согласованы с Минфином, Минюстом и Минэкономики. "У нас такая позиция вызывает удивление", - отметил он.

При этом он напомнил, ссылаясь на копии протоколов заседаний Кабинета Министров (№4 от 20 января 2006 года и №6 от 31 января 2006 года), что правительство на своем заседании, на котором присутствовали все министры, рассмотрело вопросы создания «УкрГаз-Энерго» и были даны соответствующие поручения по утверждению устава «УкрГаз-Энерго». После этого заседания правительства НАК "Нафтогаз Украины" своим письмом от 2 февраля 2006 года обратилась в правительство, где указало, что во исполнение распоряжения Кабмина компания провела соответствующую работу и окончательный проект устава был согласован с Минтопэнерго, Минюстом, Минфином и Минэкономики. При этом правительству была выслана копия устава с визами соответствующих министерств, и по результатам этого 2 февраля 2006 года премьер-министр выдал поручение, в котором соглашался с проектом устава «УкрГаз-Энерго».

"Нам не понятно, почему сегодня возникают вокруг этого вопроса какие-то инсинуации", - добавил он.

А.ГАЛУЩАК отметил, что законом определены два случая для прекращения деятельности компании: решение общего собрания акционеров о прекращении деятельности компании или решение суда в связи с нарушениями при создании компании.

А.ГАЛУЩАК заявил, что «УкрГаз-Энерго» допускает, что НАК "Нафтогаз Украины" может обратиться в судебные органы по поводу отмены решения по созданию ЗАО «УкрГаз-Энерго».

Справка УНИАН. ЗАО "УкрГаз-Энерго" создано компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК "Нафтогаз Украины" весной 2006 года. С апреля 2006 года компания является основным импортером природного газа в Украину, который покупает у RosUkrEnergo. Часть ввезенного в страну энергоносителя "УкрГаз-Энерго" поставляет конечным потребителям, а часть - реализует НАК "Нафтогаз Украины" для дальнейшей поставки теплоснабжающим предприятиям и бюджетным учреждениям.