Адвокатам могут разрешить "травматы"

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины Валентин Гвоздий.

По его словам, об этом говорится в согласованном Минюстом и Национальной ассоциацией адвокатов Украины варианте изменений к закону об адвокатуре и адвокатской деятельности.

"Проект планирует осуществить ряд улучшений в области безопасности адвоката, предлагается, в том числе, предоставить право адвокатам использовать и применять специальные средства защиты... Речь не идет, конечно, об огнестрельном оружии, по крайней мере после широкого обсуждения мы пришли к согласию, что специальные средства для отстрела резиновых пуль адвокатам необходимы", - подчеркнул Гвоздий.

Он подчеркнул, что в целом адвокаты требуют гарантий безопасности своей деятельности. "Гарантии профессиональной деятельности, они записаны в законе, они есть, но они лишь декларативные, нет в законодательстве механизма их фактической реализации", - подчеркнул Гвоздий.

Читайте такжеВ Калифорнии адвокаты будут давать клятву вежливостиОн подчеркнул также необходимость внесения изменений в ряд профильных нормативных актов, которые бы позволили адвокатам осуществлять свою адвокатскую деятельность, имея гарантии своей безопасности. "Для того, чтобы мы могли эффективно защищать людей и себя, нам необходимы инструменты, а не только иметь возможность присутствовать в зале суда", - подчеркнул он.

Также Гвоздий отметил, что очень важно расширить права адвокатов, предоставить им возможность получать информацию в первую очередь от органов государственной власти, изменить процедуру получения полномочия адвоката на ведение дела (получение ордера вместо заключения договора), более четко выписать понятие адвокатской тайны, не позволять арест адвоката и т.д.

Заместитель министра юстиции Украины Игорь Алексеев на пресс-конференции отметил, что эксперты разработали действительно качественный документ и в ближайшее время он будет поддержан Кабмином и вынесен на рассмотрение парламента. При этом перед внесением на рассмотрение ВР Минюст планирует получить экспертное заключение международных инстанций, в том числе Венецианской комиссии.

Читайте такжеВ Киеве три десятка неизвестных с битами и в масках избили прокурораОн подчеркнул, что нужны не точечные изменения, а важно максимально наполнить содержанием документ. В частности, усилить права адвоката, «но мы должны в первую очередь говорить, что, наделяя адвокатов определенным объемом прав и полномочий, мы нацелены на то, чтобы, реализуя эти права, адвокат мог выполнить свою основную задачу - обеспечить представительство в суде, обеспечить защиту интересов». При этом, по его словам, важно обеспечить принцип состязательности сторон.