Новая волна-2014: победила 17-летняя грузинка, второе и третье места - украинские

Первое место с незначительным отрывом заняла 17-летняя грузинка Нуца Бузаладзе, сообщает ТСН.

Почетное второе и третье места завоевали украинцы Виктория Петрик и Вячеслав Рыбиков.

Читайте такжеНа "Новой волне-2013" в Юрмале победил кубинецЖюри конкурса в течение всего песенного соревнования ставило высокие баллы украинским участникам, однако начиная с первого дня, Нуца опередила Викторию и Вячеслава на несколько баллов.