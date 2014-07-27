Новая волна-2014: победила 17-летняя грузинка, второе и третье места - украинские

02:16, 27 июля 2014
Общество
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Уже стали известны имена победителей конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2014" в Юрмале.

Новая волна-2014: Рибіков посів третє місце / newwavestars.eu

Первое место с незначительным отрывом заняла 17-летняя грузинка Нуца Бузаладзе, сообщает ТСН.

Почетное второе и третье места завоевали украинцы Виктория Петрик и Вячеслав Рыбиков.

Читайте такжеНа "Новой волне-2013" в Юрмале победил кубинецЖюри конкурса в течение всего песенного соревнования ставило высокие баллы украинским участникам, однако начиная с первого дня, Нуца опередила Викторию и Вячеслава на несколько баллов.

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