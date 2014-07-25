Жители Стаханова уезжают из города после появления в нем террористов
17:57, 25 июля 2014Общество
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Жители Стаханова в Луганской области массово покидают город, куда на этой неделе приехали бежавшие от сил АТО террористы из Лисичанска и Северодонецка.
Фото sgs.gov.ua
В отдельных районах города исчезло водоснабжение, а в центре закрылись все предприятия и заведения, сообщает informator.lg.ua со ссылкой на очевидцев.
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Луганские террористы свободно заходят в магазины и забирают понравившиеся им продукты. Как отмечают очевидцы, привычки платить они не имеют.
В настоящее время в Стаханове боевые действия не ведутся. Военная техника отсутствует.
Напомним, Стаханов стал опорным пунктом террористов, после того как их бандформирования бежали из Лисичанска и Северодонецка.
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