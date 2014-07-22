Террористы запрещают вывозить 135 маленьких детей из зоны АТО - Донецкая ОГА

Террористы запрещают вывоз 135 маленьких детей из зоны АТО.

Как сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, 135 детей в возрасте до 4 лет в очередной раз не удается вывезти из Донецка.

Согласно обнародованной информации, в связи с резким ухудшением ситуации, частыми обстрелами и реальной угрозой жизни, по предварительной договоренности на сегодня был запланирован вывоз детей из Макеевского специализированного дома ребенка (для ВИЧ/СПИД больных детей), Донецкого областного дома ребенка "Малютка" и Донецкого городского дома ребенка "Малютка" в детские дома Мариуполя и Краматорска.

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Однако, когда дети уже были подготовлены к отправке и автобусы стояли возле соответствующих детских домов, вооруженные представители батальона "Восток" категорично запретили вывозить детей.

Все просьбы и убеждения руководства и воспитателей детских домов были встречены представителями незаконного вооруженного формирования "Восток" крайне агрессивно. В адрес сотрудников детских домов звучали прямые угрозы смерти.

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Донецкая облгосадминистрация категорически заявляет, что будет всячески отстаивать права детей всеми законными средствами и пытаться их вывезти за пределы города Донецка любыми безопасными путями.