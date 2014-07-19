Спасатели ищут тела погибших в катастрофе Boeing 777 в четырех населенных пунктах

Украинские спасатели по состоянию на 07.00 утра обследовали 18 кв. км территории поисковых работ вокруг места падения сбитого пророссийскими боевиками самолета “Боинг-777”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

“Уже обследовано около 18 кв. км территории. Водолазной группой обследовано более 1 кв. км водохранилища”, - сказал Лысенко.

По его словам, квадрат поисковых работ определен площадью 25 кв. км, в которые входят населенные пункты Московское, Рассыпное, Грабово и Стрюково и Грабовское водохранилище.

Лысенко отметил, что к поисковым работам от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привлечены 100 специалистов, в том числе и водолазы, а также 18 единиц техники.

Кроме того, МВД привлекло к поисковым работам 760 своих сотрудников, сообщил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками вероятно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.

На сегодня найдены тела 186 погибших.

В правительстве Украины заявили, что террористы не дают возможности компетентным органам Украины начать расследование и отказываются допустить международное сообщество и представителей иностранных правительств на место падения самолета.