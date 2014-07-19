Спасатели ищут тела погибших в катастрофе Boeing 777 в четырех населенных пунктах
Уже обследовано около 18 кв. км территории
Украинские спасатели по состоянию на 07.00 утра обследовали 18 кв. км территории поисковых работ вокруг места падения сбитого пророссийскими боевиками самолета “Боинг-777”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
“Уже обследовано около 18 кв. км территории. Водолазной группой обследовано более 1 кв. км водохранилища”, - сказал Лысенко.
По его словам, квадрат поисковых работ определен площадью 25 кв. км, в которые входят населенные пункты Московское, Рассыпное, Грабово и Стрюково и Грабовское водохранилище.
Лысенко отметил, что к поисковым работам от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привлечены 100 специалистов, в том числе и водолазы, а также 18 единиц техники.
Кроме того, МВД привлекло к поисковым работам 760 своих сотрудников, сообщил Лысенко.
Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками вероятно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.
На сегодня найдены тела 186 погибших.
В правительстве Украины заявили, что террористы не дают возможности компетентным органам Украины начать расследование и отказываются допустить международное сообщество и представителей иностранных правительств на место падения самолета.