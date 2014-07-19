СНБО: Боевики забирают у спасателей доказательства с места падения Боинга, "черные ящики" тоже у них
По сообщению СНБО, украинские спасатели работают на месте катастрофы под угрозой оружия.
Террористы контролируют практически всю доказательную базу на месте аварии малайзийского лайнера на Донетчине.
Такой вывод можно сделать из ответа пресс-секретаря СНБО Андрея Лысенко на вопросы журналистов в ходе брифинга, сообщает Украинская правда.
Лысенко напомнил, что террористы полностью контролируют территорию, где упал "Боинг-777".
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"Они допустили туда наших (украинских) спасателей, однако те работают под угрозой оружия. Террористы заставляют их собирать доказательства и передавать им", - отметил Лысенко.
Он также добавил, что ни один "черный ящик" не передан украинской стороне и также находится у террористов.
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"Украинская сторона не имеет на данный момент ни одного черного ящика. Боевики хранят их у себя", - добавил он.
Вместе с тем секретарь СНБО не подтвердил, но и не опроверг информацию о похищении тел жертв авиакатастрофы.