СНБО: Боевики забирают у спасателей доказательства с места падения Боинга, "черные ящики" тоже у них

Террористы контролируют практически всю доказательную базу на месте аварии малайзийского лайнера на Донетчине.

Такой вывод можно сделать из ответа пресс-секретаря СНБО Андрея Лысенко на вопросы журналистов в ходе брифинга, сообщает Украинская правда.

Лысенко напомнил, что террористы полностью контролируют территорию, где упал "Боинг-777".

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"Они допустили туда наших (украинских) спасателей, однако те работают под угрозой оружия. Террористы заставляют их собирать доказательства и передавать им", - отметил Лысенко.

Он также добавил, что ни один "черный ящик" не передан украинской стороне и также находится у террористов.

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"Украинская сторона не имеет на данный момент ни одного черного ящика. Боевики хранят их у себя", - добавил он.

Вместе с тем секретарь СНБО не подтвердил, но и не опроверг информацию о похищении тел жертв авиакатастрофы.