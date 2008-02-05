БЮТ: коалиция предложила ”идеальный вариант”

Завтра коалиция, даже без нахождения компромисса, будет пытаться начать сессионное заседание Верховной Рады без применения силовых действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, завтра коалиция будет делать все для того, чтобы найти компромиссы, и если такие компромиссы не будут найдены, «мы будем пытаться провести сессионное заседание ВР несиловыми методами».

Как сказал лидер фракции БЮТ, будет попытка сделать все для того, чтобы закрытие первой сессии ВР шестого созыва и открытие второй сессии состоялось.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что коалиция предложила оппозиции «идеальный вариант» для разблокирования работы парламента.

По его словам, предлагается принять постановление, которым предусмотрено, что членство Украины в НАТО возможно лишь после проведения референдума. Кроме того, проектом постановления предлагается, что вопрос о присоединении Украины к Плану действий по членству в Альянсе, прежде чем его утвердит правительство, должен рассмотреть парламент и одобрить соответствующее решение. По его словам, таким образом, «ни шагу» не будет сделано без оппозиции.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что подписанное тремя руководителями государства письмо к Генсекретарю НАТО о возможности присоединения Украины к ПДЧ не имеет ни юридических, ни правовых последствий. Он считает, что этот вопрос не нуждается в дискуссии.