Украина и МБРР подписали протокол осмотра портфеля проектов

Киев и Международный банк реконструкции и развития (МБРР входит в группу Всемирного банка) подписали протокол квартального осмотра состояния проектного портфеля Банка в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, документ был подписан заместителем министром экономики Украины Ириной КРЮЧКОВОЙ и директором Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Полом БЕРМИНГХЕМОМ.

В ходе церемонии стороны высказали поддержку намерениям провести годовой осмотр состояния проектного портфеля Банка в Украине в апреле 2008 года.

«Мы глубоко убеждены, что поддержка со стороны Всемирного банка и в дальнейшем будет действенным инструментом для продолжения эффективного реформирования экономики и поддержки позитивной динамики экономического роста в Украине и станет основой для ускорения процесса интеграции Украины в глобальную экономическую систему», - отметил Б.ДАНИЛИШИН и выразил надежду относительно развития конструктивного диалога, который сегодня поддерживается Украиной и МБРР для укрепления стратегического партнерства.