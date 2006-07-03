В Киеве, упав с 8-ого этажа, погиб молодой парень
13:08, 03 июля 2006Общество
1874
Трагедия произошла на проспекте Победы
На строительной площадке 25-этажного дома, расположенной на проспекте Победы, 131 произошел несчастный случай.
Во время приема груза, который поднимали лебедкой, не удержался и упал вниз монтажник.
Молодому парню, еще до приезда скорой помощи, пытались оказать первую помощь, ему делали искусственное дыхание, но падение с 8-го этажа не оставляло шансов на спасение.
Как выяснилось, погибший надел монтажный пояс, но не пристегнулся к страховочному тросу.
Корреспондент.netпо материалам Магнолия-TV
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter