В Киеве, упав с 8-ого этажа, погиб молодой парень

На строительной площадке 25-этажного дома, расположенной на проспекте Победы, 131 произошел несчастный случай.

Во время приема груза, который поднимали лебедкой, не удержался и упал вниз монтажник.

Молодому парню, еще до приезда скорой помощи, пытались оказать первую помощь, ему делали искусственное дыхание, но падение с 8-го этажа не оставляло шансов на спасение.

Как выяснилось, погибший надел монтажный пояс, но не пристегнулся к страховочному тросу.

Корреспондент.netпо материалам Магнолия-TV