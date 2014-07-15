На лечение в Литву прибыли четверо украинских военных

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Литвы Раса Якилайтене подтвердила, что военные прибыли в Литву. По ее словам, их общение с прессой не запланировано, сообщает delfi.

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Литва до этого принимала на лечение 22 украинца, пострадавших во время протестов в Киеве против бывшего тогда президентом Виктора Януковича.