На лечение в Литву прибыли четверо украинских военных
14:33, 15 июля 2014Общество
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На реабилитацию в Литву прибыли четверо украински военных, пострадавших в ходе антитеррористической операции.
REUTERS
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Литвы Раса Якилайтене подтвердила, что военные прибыли в Литву. По ее словам, их общение с прессой не запланировано, сообщает delfi.
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Литва до этого принимала на лечение 22 украинца, пострадавших во время протестов в Киеве против бывшего тогда президентом Виктора Януковича.
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