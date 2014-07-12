И.о. председателя Луганской ОГА заявила об исчезновении мэра города Попасная

Об этом Веригина написала на своей странице в Facebook.

«Вчера вечером ополченцами был похищен городской голова г.Попасное Онищенко Юрий Иванович. Сегодня мы планировали вывозить детей и женщин из этого города, боевики предупреждали его, чтобы он не занимался вывозом людей за пределы «ЛНР».

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Кроме этого, Онищенко переселял жителей города из опасных районов в загородные лагеря. Вчера в 20.00 Онищенко пропал, телефон отключен и домой он не вернулся», - сообщила Веригина.

По ее мнению, у террористов началась агония.

«Сейчас у них агония. Террористы прикрываются детьми. С ними нельзя договариваться, а только уничтожать”, - считает губернатор.