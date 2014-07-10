Жители Славянска встречали военных со слезами радости - бойцы Нацгвардии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре сказал боец Национальной гвардии Иван Журавлев, который был одним из тех, кто снял с городского совета Славянска флаг террористической организации «ДНР» и поднял государственный флаг Украины.

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«У нас в разведке было очень много информаторов... Очень много гражданского населения не поддерживали сепаратистов и тесно сотрудничали с нами. Очень было радостно смотреть, когда жители Славянска выходили и плакали, радуясь нашему появлению в Славянске», - сказал он.

В свою очередь, боец Нацгвардии Василий Ковальчук рассказал, как именно удалось установить государственный флаг Украины: «Мы провели разведку в Славянске по нахождению там боевиков. Мы убедились, что они отступают, и в составе кировоградского полка, хмельницкого мы как проводники вошли в город, проверили наличие минирования террористов, поднялись на городской совет и установили украинский флаг. Ощущение было приподнятое».

Как сообщал УНАН, 5 июля силы АТО выбили из Славянска большое количество террористов. Над горсоветом Славянска был поднят государственный флаг Украины.