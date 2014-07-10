Власть обещает восстановить поврежденные школы и детсады Славянска до 1 сентября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сообщила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях, народный депутат от партии “УДАР” Ирина Геращенко.

По ее данным, в целом во время боевых действий в Славянске было повреждено 4 школы, 1 детский садик, 1 заведение для детей инвалидов, а также несколько жилых домов.

“Дома, школы и детские сады до 1 сентября мы отстроим, власть отстроит”, - сказала Геращенко.

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По ее словам, для восстановления поврежденных объектов будут привлечены ресурсы и других, кроме Донецкого, регионов.

Как сообщал УНИАН, Украинские силовики 5 июля освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. Сейчас возобновляется работа социальных служб, милиции. Возобновила работу банковская система - началась выплата пенсий и социальной помощи. Также в освобожденных городах работает миссия по предоставлению гуманитарной помощи всем, кто в ней нуждается. В центральной части Славянска возобновлено электроснабжение. «МТС Украина» возобновила мобильную сеть в городе.