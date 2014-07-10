В Луганске за последние сутки ранены шестеро - горсовет

«В антикризисный центр «15-77» поступило 1176 обращений. По улице Краснодонская, 6 в результате вооруженных противостояний были ранены два человека. Также по улице 3-я Строительная пострадал мужчина. Одна женщина получила огнестрельное ранение по улице Филатова. В районе квартала Волкова в результате конфликта мужчина получил огнестрельное ранение. В районе парка 1-го Мая огнестрельное ранение получил еще один мужчина. Всем пострадавшим оказана первая медицинская помощь, доставлены в лечебные учреждения города», - говорится в сообщении.

Об этом пишет "Радио Свобода".

По данным местных властей, 9 июля на территории Луганска велся артобстрел, в результате которого пострадали люди, повреждены объекты.

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«На протяжении минувших суток вокруг города происходили вооруженные столкновения. В разных частях Луганска были слышны звуки артиллерийского обстрела. В результате попадания снарядов на территорию поселка Видное-1 между улицами Ольховая, Дарвина был поврежден фасад жилого дома, выбиты стекла, поврежден забор. В результате взрыва в поселке Тепличное по улице Молодежная был разрушен жилой дом», - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в мэрии, вчера на территории областного центра были зафиксированы аварии и повреждения в системах жизнеобеспечения вследствие боевых действий.

«Так, от системы электроснабжения были отключены 335 абонентов в поселке Тепличное. От систем водоснабжения и водоотведения отключено более 520 пользователей, проживающих в северной части Каменнобродского района», - говорится в сообщении. Идут восстановительные работы.