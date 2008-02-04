У 93-летней жительницы Карпат никогда не было паспорта

93-летняя жительница горного поселка Перегинское Ивано-Франковской области Ольга МИНДЮК живет без всякого официального документа, который бы удостоверял ее личность.

Об этом УНИАН сообщили в поселковом совете. Проблема еще и в том, что у бабушки никогда не было ни польского, ни советского, а теперь и украинского паспорта. В настоящее время же выдать украинский паспорт мешают бюрократические перепоны, отмечают в поселковом совете.

Когда женщина обратилась в соответствующее учреждение, ей ответили, что необходимо представить свидетельство о рождении или хотя бы записи из церковной книги о регистрации брака. А этих документов у нее нет.

Без паспорта, который удостоверяет личность и ее гражданство, нельзя оформить адресную денежную помощь, определенную доплату или какие-либо льготы. К сожалению, всего этого О.МИНДЮК лишена. Вот так и живет старожительница на весьма скромные 48 гривен, сообщили в поселковом совете.

В 1936 году, еще во времена господства Польши, тогдашняя жительница соседнего села Слобода Небыливская О.МИНДЮК вышла замуж за перегонщика и перешла жить к мужу в его дом. Они родили и воспитали двоих сыновей. Глава семьи давно умер.

В настоящее время Ольга Васильевна живет с младшим сыном – пенсионером. Старушка получает так называемую социальную помощь в сумме 48 гривен. Фактически они живут на одну пенсию сына .