Горловка, Донецк, Луганск остаются под полным контролем боевиков

Население начинает понимать, что настоящие освободители - не ополченцы, которые принесли на Восток Украины страх и убийства, говорится в сюжете ТСН.

Однако под полным контролем боевиков остаются Горловка, Донецк, Луганск и еще несколько городов на Донбассе.

Эксперты заговорили о положительном эффекте перемирия.

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С приходом сил АТО у местных жителей меняется отношение к террористам. Кто-то из боевиков убежал, а некоторые - местные, которые помогали экстремистам - пытаются "смешаться" в массу местных жителей.

Однако сегодня местные жители выдали трех таких предателей, которые стояли в очереди за продуктами в освобожденном городе. Об этом сообщил министр обороны Украины Валерий Гелетей.