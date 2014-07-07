Горловка, Донецк, Луганск остаются под полным контролем боевиков
В воскресенье украинская армия на Донетчине передислоцировалась на новые позиции. От террористов освобождены большинство крупных населенных пунктов.
Население начинает понимать, что настоящие освободители - не ополченцы, которые принесли на Восток Украины страх и убийства, говорится в сюжете ТСН.
Однако под полным контролем боевиков остаются Горловка, Донецк, Луганск и еще несколько городов на Донбассе.
Эксперты заговорили о положительном эффекте перемирия.
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С приходом сил АТО у местных жителей меняется отношение к террористам. Кто-то из боевиков убежал, а некоторые - местные, которые помогали экстремистам - пытаются "смешаться" в массу местных жителей.
Однако сегодня местные жители выдали трех таких предателей, которые стояли в очереди за продуктами в освобожденном городе. Об этом сообщил министр обороны Украины Валерий Гелетей.