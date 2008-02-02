Милиция ищет маньяка, который похитил и изнасиловал несколько детей

Донецкая милиция просит граждан оказать содействие в задержании маньяка, похитившего, и изнасиловавшего несколько детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении, распространенном донецкой милицией.

В сообщении отмечается, что в области зафиксировано несколько случаев насильственных действий в отношении несовершеннолетних.

Неизвестный мужчина рядом с учебными заведениями обманом или силой усаживал детей в автомобиль, делал им инъекции препарата, от которых потерпевшие засыпали, после чего совершал изнасилование, а затем скрывался с места преступления.

Сообщается, что преступник передвигался на автомобиле темного цвета с тонированными стеклами. Милиция составила его фоторобот и описание, которые распространила по учебным заведениям и СМИ.

Правоохранительные органы также обратились к жителям с просьбой сообщить любую информацию, которая поможет задержать преступника.