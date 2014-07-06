Стал известен победитель Мюнхенского кинофестиваля

Фильм "Левиафан" российского режиссера Андрея Звягинцева завоевал главный приз завершившегося в субботу 32-го международного Мюнхенского кинофестиваля. Как сообщили организаторы, в этом году смотр посетило рекордное количество кинозрителей - около 75 тыс. человек, сообщает ИТАР-ТАСС.

Название картины восходит к знаменитому произведению английского философа Томаса Гоббса "Левиафан". Оно посвящено природе власти и способам наилучшего обустройства государства. По мнению философа, естественные слабости человека, которыми он наделяется при рождении, должны ограничиваться сильной государственной властью и верой.

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