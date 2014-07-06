Стал известен победитель Мюнхенского кинофестиваля
03:16, 06 июля 2014Общество
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Вчера, 5 июня, завершился 32-й международный Мюнхенский кинофестиваль.
Название картины восходит к произведению Томаса Гоббса "Левиафан" / muenchen-ru.info
Фильм "Левиафан" российского режиссера Андрея Звягинцева завоевал главный приз завершившегося в субботу 32-го международного Мюнхенского кинофестиваля. Как сообщили организаторы, в этом году смотр посетило рекордное количество кинозрителей - около 75 тыс. человек, сообщает ИТАР-ТАСС.
Название картины восходит к знаменитому произведению английского философа Томаса Гоббса "Левиафан". Оно посвящено природе власти и способам наилучшего обустройства государства. По мнению философа, естественные слабости человека, которыми он наделяется при рождении, должны ограничиваться сильной государственной властью и верой.
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