Крым направит 2,5 млн. грн. на привлечение туристов

Совет министров Крыма утвердил смету расходов на подготовку и проведение курортного сезона в текущем году.

Общая сумма средств, предусмотренных на подготовку к курортному сезону в 2008 году, составляет 2,5 млн. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе правительства автономии.

В частности, смета предусматривает выделение 627 тыс. грн. на участие в специализированных туристских выставках, ярмарках, биржах, фестивалях и других международных мероприятиях по популяризации рекреационных возможностей Крыма; 300 тыс. грн. - на размещение рекламных видеороликов об отдыхе в Крыму, в том числе на телеканалах Украины и стран СНГ; 225 тыс. грн. на изготовление полиграфической рекламно-информационной продукции, 150 тыс. грн. - на поддержку региональных имиджевых мероприятий в курортных регионах автономии; 110 тыс. грн. - на обеспечение работы региональной компьютерной курортно-туристической сети, создание туристско-информационных центров и т.п.

Выделены деньги также на изготовление сувенирной продукции с логотипом Крыма, проведение рекламных туров для представителей турбизнеса и журналистов из стран Западной Европы, СНГ, Украины, на поддержку развития социального туризма, осуществление мероприятий по развитию туризма в горно-лесной зоне полуострова, осуществление мероприятий по развитию экскурсионной деятельности и т.д.