Неизвестные заминировали поезд "Мариуполь-Харьков"

Об этом 0629 стало известно из собственных источников.

Территория железнодорожного вокзала была оцеплена. На место выехали саперы.

Поезд на протяжении нескольких часов стоит на перроне.

Как сообщил один из пассажиров, люди, которые должны были сегодня ехать на этом поезде в Харьков до сих пор находятся на вокзале и ожидают отправления поезда.

Читайте такжеВ Славянске боевики заминировали все подъезды к теплоэлектростанции - СНБО

Поезд Мариуполь-Харьков должен был отправиться из Мариуполя в 18.38. В 18.47 на вокзал должен был прибыть поезд Львов-Мариуполь, но он так и не прибыл и сейчас находится на подъезде к вокзалу.

21.19 Территория железнодорожного вокзала оцеплена. У подъезда стоят сотрудники ГАИ. Дежурит "скорая", автомобиль МЧС. В здании находятся сотрудники милиции.

21.53 На место прибыли саперы. Для них открыли вагоны поезда. Пассажиры находятся на перроне и ждут, когда поезд отправится. Часть людей, которые ехали в поезде Львов-Мариуполь вышли на станции "Сартана", остальные находятся в поезде и ждут.