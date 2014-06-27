Переселенцам в Киеве угрожают отключить электроэнергию и воду - волонтер

Беженцам с востока, которые вторую неделю живут в санатории «Джерело» в Киеве, угрожают отключить воду, газ и электроэнергию, утверждает волонтер-комендант лагеря беженцев Константин Мельник. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Сложилась критическая ситуация. Предприятие не работало, не были выделены лимиты и не было потребления ни электричества, ни газа ни воды. Но теперь потребление резко выросло. Сначала было 100, потом 130, но уже сейчас 180 и 200. Мы отправили письма в «Киевэнерго», «Водоконал», «Киевгаз» с просьбой: перенести оплату хотя бы на несколько месяцев, пока мы соберемся силами, обратимся к государству и как-то решим этот вопрос. Но нам пришел ответ от всех этих учреждений, что нам отказано в переносе и на 1-е июля запланировано отключение «Джерела» от газоснабжения», - рассказал Мельник.

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По его словам, вывозом и обустройством беженцев с востока занимаются волонтеры и пока «кроме справок, которые выдало Минсоцполитики, фактической помощи государство не предоставила никакой».

«Продуктов у нас на два дня. Стараемся как-то упорядочить работу. Отремонтировали грузовой автомобиль, для того чтобы волонтеры нам привозили еду, одежду. Сами здесь готовим. Сами убираем», - говорит Мельник.

По словам организаторов лагеря, в «Джереле» сейчас живет 60 детей из Снежного, Краматорска, Славянска и Луганска.